У меня есть сестра сестра учится в институте Мой папа геолог. папа работает в Сиби??и имена сущ. заменить личными местоимениями

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У меня есть сестра сестра учится в институте Мой папа геолог. папа работает в Сиби??и имена сущ. заменить личными местоимениями

Автор: Гость