У меня есть сестра сестра учится в институте Мой папа геолог. папа работает в Сиби??и имена сущ. заменить личными местоимениями

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У меня есть сестра сестра учится в институте Мой папа геолог. папа работает в Сиби??и имена сущ. заменить личными местоимениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть сестра.Она учится в институте.Мой папа геолог .Он работает в Сибири.
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