29) с пояснением остальные можно только ответ , вопросы вроде не очень сложные
Физика
29) с пояснением остальные можно только ответ , вопросы вроде не очень сложные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29) ответ: 15м длина волны=с*1/v c-скорость света в вакууме равна 3*10∧8 м/с v=20*10∧6 Гц длина волны=3*10∧8 м/с/20*10∧6 Гц= 300/20=15 м/с 30)4 28)2 31)1 32)4 33)2 34)1 35)1 36)2 37)3 38)2 39)3 40)3
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