ФИЗИКА. Медный провод заменили алюминиевым тех же размеров. Напряжение на концах провода осталось прежним. При этом сила тока в проводе: А. не изменилась; Б. увеличилась в 1,65 раза; В. уменьшилась в 1,65 раза; Г. увеличил...
Физика
ФИЗИКА. Медный провод заменили алюминиевым тех же размеров. Напряжение на концах провода осталось прежним. При этом сила тока в проводе: А. не изменилась; Б. увеличилась в 1,65 раза; В. уменьшилась в 1,65 раза; Г. увеличилась в 2,7 раза С объяснением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. уменьшилась в 1,65 раза; потому что удельное сопротивления алюминия больше чем у меди R2/R1=p2/p1 так как R=p*L/S R2/R1=2,8*10^-1/1.7*10^-2=1,647~1,65
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