ФИЗИКА. Медный провод заменили алюминиевым тех же размеров. Напряжение на концах провода осталось прежним. При этом сила тока в проводе: А. не изменилась; Б. увеличилась в 1,65 раза; В. уменьшилась в 1,65 раза; Г. увеличил...

Физика

ФИЗИКА. Медный провод заменили алюминиевым тех же размеров. Напряжение на концах провода осталось прежним. При этом сила тока в проводе: А. не изменилась; Б. увеличилась в 1,65 раза; В. уменьшилась в 1,65 раза; Г. увеличилась в 2,7 раза С объяснением пожалуйста

Автор: Гость