Зробити Синтаксичний розбір: Влітку Озеро здалеку манить прохолодою. Помогите п??из!
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Зробити Синтаксичний розбір: Влітку Озеро здалеку манить прохолодою. Помогите п??из!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_._._. ______ _._._. ====== _ _ _ _ Влітку озеро здалеку манить прохолодою
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