Максим Горький "Старуха Изергиль " Роль ИВС (изобразительно - выразительного спо??об ) в описание леса Помогите пожалуйста дам подарок
Литература
Максим Горький "Старуха Изергиль " Роль ИВС (изобразительно - выразительного спо??об ) в описание леса Помогите пожалуйста дам подарок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес олицетворял жизнь всех этих героев. Ларра скрылся в лесу,Данко вывел из леса,а Старуха Изергиль жила в нём.Сам лес был неким общим местом
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