Сколько слогов в слове пройди
Русский язык
Сколько слогов в слове пройди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько гласных столько и слогов тоесть 2 слога
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