СРОЧНО! написать Т53,S53,D53 с обращениями во всех тональностях с тремя знаками в ключ??

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Гаммы с тремя знаками - это: Ля мажор, фа# минор (три диеза) и МиЬ мажор, до минор (три бемоля). Ля мажор - Т53 Ля-до#-ми S53 ре-фа#-ля D53 ми-соль#-си фа# минор Т53 фа#-ля-до# S53 си-ре-фа# D53 до#-ми#-соль# МиЬ мажор Т53 миЬ-соль-сиЬ S53 ляЬ-до-миЬ D53 сиЬ-ре-фа до минор Т53 до-миЬ-соль S53 фа-ляЬ-до D53 соль-си-ре