Почему весной березовый сок имеет сладковатый вкус

Окружающий мир
Почему весной березовый сок имеет сладковатый вкус
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное из-за того, что потеплело и береза проснулась. ____________________________________________________ ( НЕ УВЕРЕН В ОТВЕТЕ)
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