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Фонетический разбор слова коньки
Русский язык
Фонетический разбор слова коньки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конь-корень, к-суффикс, и -окончание
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