Фонетический разбор слова мостик .ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ НО БЫСТРЕЕ БЫ

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Мостик-[м о с т и к] м[м]- согласная, звонкая, твёрдая, сонорная о[о]- гласная, ударная c[c]- согласная, глухая, твёрдая, парная т[т']- согласная, глухая, мягкая, парная и[и]- гласная, безударная к[к]- согласная, глухая, твёрдая, парная 6-букв, 6-звуков