Пересказ текста!(Самые главные предложения,на английском языке,что бы получился короткий пересказ!!) (если текст перевёрнут неправильна прошу свои извинения)

Английский язык

Пересказ текста!(Самые главные предложения,на английском языке,что бы получился короткий пересказ!!) (если текст перевёрнут неправильна прошу свои извинения)

Автор: Гость