Помогите, пожалуйста, решить. |x+1|/(x^2-|x|)lt; 1

Алгебра
Помогите, пожалуйста, решить. |x+1|/(x^2-|x|)lt; 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²-|x|≠0   ≡ |x|²-|x|≠0  ≡ |x|·(|x| - 1) ≠ 0   ⇒    ⇒   x≠0 ;  x≠1  ;  x≠ -1   D(f) = (-∞; -1) U (-1;0) U (0;1) U(1;+∞) x∈ (-∞; - 1)  ⇒   (-x+1)/ (x² - x) <1   ;   x² - x>0  ⇒                          1-x< x² -x    ⇒  x² >1                                     верно x∈ (-1;0)     ⇒    (-x+1)/ (x² -x) <1  ;    x² - x <0  ⇒                          1-x > x² -1  ⇒  x²< 1                                     верно x∈ (0;1)     ⇒    (x+1)/ (x² -x) <1     ;    x² -x<0   ⇒                            x+1> x ²-x  ⇒  x²-2x -1<0                             1+/-√2                           [x -(1-√2)]·[x - (1+√2)] <0              a)   x> 1-√2   ;  x<1+√2     ⇒  1-√2 < x< 1+√2       верно              б)   x< 1-√2   ;  x> 1+√2    ⇒     ∅  x∈ (1;∞)   ⇒   (x+1)/ (x² -x) <1   ;   x² -x>0   ⇒                         x+1 < x² -x     ⇒  x² -2x -1 >0  ⇒                          [x - (1-√2)]·[x - (1+√2)] .>0                  c)       x>1-√2    ;  x> 1+√2  ⇒  x> 1+√2  ⇒        x ∈ (1+√2 : ∞)                d)       x< 1-√2   ;  x< 1+√2  ⇒  x<1- √2 <0                ∅ Ответ :   x = (-∞; -1) U (-1;0) U (0;1) U(1+√2 ; ∞)                                                     
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