Помогите, пожалуйста, решить. |x+1|/(x^2-|x|)lt; 1
Алгебра
Помогите, пожалуйста, решить. |x+1|/(x^2-|x|)lt; 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²-|x|≠0 ≡ |x|²-|x|≠0 ≡ |x|·(|x| - 1) ≠ 0 ⇒ ⇒ x≠0 ; x≠1 ; x≠ -1 D(f) = (-∞; -1) U (-1;0) U (0;1) U(1;+∞) x∈ (-∞; - 1) ⇒ (-x+1)/ (x² - x) <1 ; x² - x>0 ⇒ 1-x< x² -x ⇒ x² >1 верно x∈ (-1;0) ⇒ (-x+1)/ (x² -x) <1 ; x² - x <0 ⇒ 1-x > x² -1 ⇒ x²< 1 верно x∈ (0;1) ⇒ (x+1)/ (x² -x) <1 ; x² -x<0 ⇒ x+1> x ²-x ⇒ x²-2x -1<0 1+/-√2 [x -(1-√2)]·[x - (1+√2)] <0 a) x> 1-√2 ; x<1+√2 ⇒ 1-√2 < x< 1+√2 верно б) x< 1-√2 ; x> 1+√2 ⇒ ∅ x∈ (1;∞) ⇒ (x+1)/ (x² -x) <1 ; x² -x>0 ⇒ x+1 < x² -x ⇒ x² -2x -1 >0 ⇒ [x - (1-√2)]·[x - (1+√2)] .>0 c) x>1-√2 ; x> 1+√2 ⇒ x> 1+√2 ⇒ x ∈ (1+√2 : ∞) d) x< 1-√2 ; x< 1+√2 ⇒ x<1- √2 <0 ∅ Ответ : x = (-∞; -1) U (-1;0) U (0;1) U(1+√2 ; ∞)
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