Подскажите пожалуйста!как называется игра там звёздочка розовая и там сначала пе??сонажа выбераеш

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Подскажите пожалуйста!как называется игра там звёздочка розовая и там сначала пе??сонажа выбераеш
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что это за игра  такой даже не существует 
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