В древности неграмотные люди всегда носили с собой такие палочки и дощечки и на них зарубками делали всевозможные заметки. надо сделать синтаксический разбор

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В древности неграмотные люди всегда носили с собой такие палочки и дощечки и на них зарубками делали всевозможные заметки. надо сделать синтаксический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение повествовательное, не восклицательное, простое, распрастранённое, двусоставное, прямой порядок слов
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