В древности неграмотные люди всегда носили с собой такие палочки и дощечки и на них зарубками делали всевозможные заметки. надо сделать синтаксический разбор

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В древности неграмотные люди всегда носили с собой такие палочки и дощечки и на них зарубками делали всевозможные заметки. надо сделать синтаксический разбор

Автор: Гость