Постройте выпуклый многоугольник с 5 сторонами

Геометрия
Постройте выпуклый многоугольник с 5 сторонами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выпуклый мн-к -это многоугольник, все  точки которого лежат по одну сторону от любой  прямой, проходящей через две его соседние  вершины.
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