Решите уравнения х:(-0,6)=0,43 х+3,537=-13,06
Алгебра
Решите уравнения х:(-0,6)=0,43 х+3,537=-13,06
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Х=0,43*(-0,6)=-0,258 Х=-13,06-3,537=-16,597
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