Построить график y=2x-300
Алгебра
Построить график y=2x-300
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там же вроде бы нужно сначала значение х найти,записать в таблицу и только потом составлять график?
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