УМОЛЯЮ РЕШИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Реши задачу. Вот стоит железная дорога в форме круга (то есть выхода нет), по ней едет поезд, а в центре круга (на земле) стоит мальчик- который хочет попасть к дедушке в тюрьму и девочка- кот...

Другие предметы

УМОЛЯЮ РЕШИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Реши задачу. Вот стоит железная дорога в форме круга (то есть выхода нет), по ней едет поезд, а в центре круга (на земле) стоит мальчик- который хочет попасть к дедушке в тюрьму и девочка- которая хочет попасть к бабушке в больницу (которые находятся за жд). Как им туда попасть?

Автор: Гость