УМОЛЯЮ РЕШИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Реши задачу. Вот стоит железная дорога в форме круга (то есть выхода нет), по ней едет поезд, а в центре круга (на земле) стоит мальчик- который хочет попасть к дедушке в тюрьму и девочка- кот...
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УМОЛЯЮ РЕШИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Реши задачу. Вот стоит железная дорога в форме круга (то есть выхода нет), по ней едет поезд, а в центре круга (на земле) стоит мальчик- который хочет попасть к дедушке в тюрьму и девочка- которая хочет попасть к бабушке в больницу (которые находятся за жд). Как им туда попасть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик должен толкнуть девочку под поезд (слегка)))) Тогда мальчик окажется в тюрьме, а девочка в больнице.
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