Помогите решить... СРОЧНО Отрезок АВ - диаметр сферы. Точки С D лежат на сфере так, что объем пирамиды ABCD наибольший. Найдите косинус угла между прямыми СМ и АВ, если М - середина ребра BD.
Геометрия
Помогите решить... СРОЧНО Отрезок АВ - диаметр сферы. Точки С D лежат на сфере так, что объем пирамиды ABCD наибольший. Найдите косинус угла между прямыми СМ и АВ, если М - середина ребра BD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрезок АВ - диаметр сферы. Точки С D лежат на сфере так, что объем пирамиды ABCD наибольший. Найдите косинус угла между прямыми СМ и АВ, если М - середина ребра BD ответ: 1/ √6
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