Помогите решить... СРОЧНО Отрезок АВ - диаметр сферы. Точки С D лежат на сфере так, что объем пирамиды ABCD наибольший. Найдите косинус угла между прямыми СМ и АВ, если М - середина ребра BD.

Геометрия

Помогите решить... СРОЧНО Отрезок АВ - диаметр сферы. Точки С D лежат на сфере так, что объем пирамиды ABCD наибольший. Найдите косинус угла между прямыми СМ и АВ, если М - середина ребра BD.

Автор: Гость