Как решить в столбик эти примеры 459 810*4050. И. 3 412 025 025*85602
Математика
Как решить в столбик эти примеры 459 810*4050. И. 3 412 025 025*85602
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот сдесь ответ то что карандашом можно не писать это я в уме запоминала, а чтобы было удобнее запоминать я писала)
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