Из пункта А в пункт B расстояние между которыми 25 км., в одно время выехали два мото??иклиста. Скорость второго мотоциклиста в 1,2 раза больше первого и поэтому в пункт B он приехал на 10 минут раньше. найдите скорость каждого.
Алгебра
Из пункта А в пункт B расстояние между которыми 25 км., в одно время выехали два мото??иклиста. Скорость второго мотоциклиста в 1,2 раза больше первого и поэтому в пункт B он приехал на 10 минут раньше. найдите скорость каждого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час = 60 мин х - скорость первого мотоциклиста . Из условия задачи имеем : 25/х - 25/1,2х = 1/6 150/х - 150/1,2х = 1 150 *1,2 - 150 = 1*1,2х 180 - 150 = 1,2х 30 = 1,2х х = 30/1,2 х = 25 км/час - скорость первого мотоциклиста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
1)Какие значения принимают "а" и "в", чтобы выполнялось равенство а+в=а•в=a:в 2)Часы показывают 4 часа.Через какое время минутная стрелка дрогнет...
Математика
Однажды пришли к садовнику ребята и спрашивают: "Дедушка, сколько в твоем саду дер??вьев?" Улыбнулся садовник и ответил: "Половина всех моих дере...