Из пункта А в пункт B расстояние между которыми 25 км., в одно время выехали два мото??иклиста. Скорость второго мотоциклиста в 1,2 раза больше первого и поэтому в пункт B он приехал на 10 минут раньше. найдите скорость каждого.

Алгебра

Из пункта А в пункт B расстояние между которыми 25 км., в одно время выехали два мото??иклиста. Скорость второго мотоциклиста в 1,2 раза больше первого и поэтому в пункт B он приехал на 10 минут раньше. найдите скорость каждого.

Автор: Гость