1)Какие значения принимают "а" и "в", чтобы выполнялось равенство а+в=а•в=a:в 2)Часы показывают 4 часа.Через какое время минутная стрелка дрогнет часовую стрелку?
Алгебра
1)Какие значения принимают "а" и "в", чтобы выполнялось равенство а+в=а•в=a:в 2)Часы показывают 4 часа.Через какое время минутная стрелка дрогнет часовую стрелку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)a=½ b=-1; 2)≈22-23мин, потому что, с учётом, что часовая стрелка тоже движется, а если без учёта, то 20мин.
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