1)Какие значения принимают "а" и "в", чтобы выполнялось равенство а+в=а•в=a:в 2)Часы показывают 4 часа.Через какое время минутная стрелка дрогнет часовую стрелку?

Алгебра
1)Какие значения принимают "а" и "в", чтобы выполнялось равенство а+в=а•в=a:в 2)Часы показывают 4 часа.Через какое время минутная стрелка дрогнет часовую стрелку?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)a=½ b=-1; 2)≈22-23мин, потому что, с учётом, что часовая стрелка тоже движется, а если без учёта, то 20мин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Однажды пришли к садовнику ребята и спрашивают: "Дедушка, сколько в твоем саду дер??вьев?" Улыбнулся садовник и ответил: "Половина всех моих дере...
Ответить
Математика
Написать число 55,употребляя пять четвёрок.
Ответить
Обществознание
Пословицы о семье не менее 5
Ответить
Физика
Опишіть як за допомогою лінійки з ціною поділки 5мм визначити товщину тонкої мідн??ї дротини
Ответить
Литература
Какую роль в спектакле "Горе от ума" вы хотели бы сыграть ? Аргументируйте свой выб??р.
Ответить