Помогите с РИО:му,пиу,сиу ZnF2+KOH--gt;
Химия
Помогите с РИО:му,пиу,сиу ZnF2+KOH--gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnF2 + 2KOH = Zn(OH)2 + 2KFZn(+2) + 2F(-) + 2K(+) + 2OH(-) = Zn(OH)2 + 2K(+) + 2F(-)Zn(+2) + 2OH(-) = Zn(OH)2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1)Какие значения принимают "а" и "в", чтобы выполнялось равенство а+в=а•в=a:в 2)Часы показывают 4 часа.Через какое время минутная стрелка дрогнет...
Математика
Однажды пришли к садовнику ребята и спрашивают: "Дедушка, сколько в твоем саду дер??вьев?" Улыбнулся садовник и ответил: "Половина всех моих дере...
Обществознание