Сходства и различие православной и католической церкви
История
Сходства и различие православной и католической церкви
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Православная церковь это вера в едмнного бога например в Христа, а католическая церковь это вера в не одного бога или божества, а сразу в несколько.
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