В каком предложении НЕ пишется слитно? Выберите один ответ: a. Человеческая памя??ь обладает (не)объяснимым свойством навсегда запечатлевать всякие пустяки. b. (Не)умеющий ходить портит дорогу, (не)умеющий говорить портит ре...

Русский язык

В каком предложении НЕ пишется слитно? Выберите один ответ: a. Человеческая памя??ь обладает (не)объяснимым свойством навсегда запечатлевать всякие пустяки. b. (Не)умеющий ходить портит дорогу, (не)умеющий говорить портит речь c. На давно (не)подметавшихся улицах ветер шелестел опадавшей листвой. d. Наука (не)приносящая пользы, подобна лекарству, (не)изле­чивающему больного.

Автор: Гость