Минутная стрелка часов за один час совершает полный оборот какой путь проходит при этом конец стрелки длинной 5см чему равно линейное перемещение конца стрелки

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Перемещение есть направленный отрезок, соединяющий начальное положение с конечным. Совершив один оборот, минутная стрелка вернулась в исходное положение. Ее перемещение равно нулю. Путь конца стрелки равен длине окружности радиусом см: π см. ___ Не забывайте сказать "Спасибо"! и, если ответ удовлетворил, то выберите его как "Лучший" - Вам вернется часть баллов!Бодрого настроения и добра! Успехов в учебе!