Минутная стрелка часов за один час совершает полный оборот какой путь проходит при этом конец стрелки длинной 5см чему равно линейное перемещение конца стрелки
Физика
Минутная стрелка часов за один час совершает полный оборот какой путь проходит при этом конец стрелки длинной 5см чему равно линейное перемещение конца стрелки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перемещение есть направленный отрезок, соединяющий начальное положение с конечным. Совершив один оборот, минутная стрелка вернулась в исходное положение. Ее перемещение равно нулю. Путь конца стрелки равен длине окружности радиусом см: π см. ___ Не забывайте сказать "Спасибо"! и, если ответ удовлетворил, то выберите его как "Лучший" - Вам вернется часть баллов!Бодрого настроения и добра! Успехов в учебе!
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