Сочинение про маленькую сестру ей 9 лет
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Сочинение про маленькую сестру ей 9 лет
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Гость:
Я считаю, что это очень здорово – иметь большую дружную семью, особенно хорошо, когда у тебя есть брат или сестра. Моя сестра Наташа намного младше меня, ей всего шесть лет. Наташа веселая симпатичная девочка со светлыми курчавыми волосами и ясными голубыми глазами. Она очень похожа на маму. Когда она была совсем маленькой, то почти никогда не плакала и не капризничала. Мне всегда нравилось играть с ней.Наташа очень привязана ко мне. Сестра гордится мной за то, что я уже хожу в школу. Но иногда мы ссоримся, потому что я бываю занятым, а ей хочется, чтоб я рассказал ей обо всем на свете. Воспитатели садика хвалят ее за дружелюбие и смекалку, правда, тихоней Наташу никто не называет. Она настоящая заводила, любит играть в подвижные игры и дружит со всеми детьми из группы. Больше всего ей нравится петь и рисовать. А дома сестра следит за тем, чтобы все убирали свои вещи на места, как нас учила маму. Наташа вообще часто ведет себя так же, как мама, даже копирует ее жесты и слова. Это выглядит очень забавно и похоже!Несмотря на свой возраст, моя сестра уже демонстрирует характер. Она не любит, когда кто-то трогает ее вещи или перекладывает их по-своему. Еще Наташа всегда замечает, когда взрослые говорят одно, а делают другое. Например, родители всегда объясняли ей, что переходить дорогу можно только по переходу на зеленый свет светофора. И когда папа хотел перебежать улицу в неположенном месте, опаздывая на маршрутку, Наташа уперлась и отчитала его, как маленького, с серьезным лицом. После этого мы все следим за тем, чтобы никогда не учить ее делать то, чего сами не делаем.Моя сестренка – хорошая девочка. Она с нетерпением ждет, когда пойдет в школу и будет учить «сложные-сложные уроки». С ней дома никогда не бывает скучно. Я надеюсь, мы с Наташей всегда будем друзьями!
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