Укажите морфологические свойства причастия общие с глаголом

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Укажите морфологические свойства причастия общие с глаголом
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