Уместно ли употреблены в данных предложениях слова, свойственные официально-административной речи? Исправьте предложения. 1. Направляем при сем акт на аварийное состояние вспомогательной подстанции. 2. В связи со встретившейся...

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Уместно ли употреблены в данных предложениях слова, свойственные официально-административной речи? Исправьте предложения. 1. Направляем при сем акт на аварийное состояние вспомогательной подстанции. 2. В связи со встретившейся надобностью, просим вашего разъяснения о том, имеет ли право на получение подъемных молодой специалист, обучавшийся в институте за счет предприятия, куда он распределен. 3. Согласно заявки электродному заводу надлежит получить фонд масел машинных на сорок тонн. 4. Заведующий гаражом Маньков был строго предупрежден за неисполнение решения директора. 5. Между наследниками и органами исполнительной власти была достигнута договоренность о передаче домовладения детскому саду.

Автор: Гость