Текст составлен с использованием алфавита мощностью 64 символа и содержит 100 символов.Каков информационный объем текста?

Информатика
Текст составлен с использованием алфавита мощностью 64 символа и содержит 100 символов.Каков информационный объем текста?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. каждый символ может иметь 64 значения, то есть 2^{6}, то на каждый символ выделяеться 6 бит(от 0 до 63,всего 64 варианта) Всего символов 100. Значит всего нужно 6*100=75байт
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