Текст составлен с использованием алфавита мощностью 64 символа и содержит 100 символов.Каков информационный объем текста?
Информатика
Текст составлен с использованием алфавита мощностью 64 символа и содержит 100 символов.Каков информационный объем текста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. каждый символ может иметь 64 значения, то есть 2^{6}, то на каждый символ выделяеться 6 бит(от 0 до 63,всего 64 варианта) Всего символов 100. Значит всего нужно 6*100=75байт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык