Помогите решить,запишите решение log5 1=0
Математика
Помогите решить,запишите решение log5 1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
log5 1=0 1=5^0 ====================================================================
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