Фонетический разбор слова семья и дождь
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Фонетический разбор слова семья и дождь
Ответ(ы) на вопрос:
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С-{c ,] согл., мяг., глух., пар. [ з,] Е-[э] глас., безуд М- [м,] согл., зв., мяг., непар., сонор Ь- не имеет звука Я-[й,] согл., мяг., зв., непар., сонор. [а] глас., удар. -------------- 5б.,5зв.,2слога Д-[д] согл., зв., тв., пар. [т] О-[о] глас., удар. Ж-[ш] согл., глух., тв., шип., пар. [ж[ Д-[т,] согл., глух., мяг., пар.[д,] Ь- НЕ ИМЕЕТ ЗВУКА -------- 5б.,4зв.,1слог.
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