Срочно помогите!!!!!! Закончи предложение-Бросок прыжок подтягивание относится к... 1)Двигательным атакам 2)Двигательным действиям 3)Физическим качествам 4)Физическим способностям.

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Срочно помогите!!!!!! Закончи предложение-Бросок прыжок подтягивание относится к... 1)Двигательным атакам 2)Двигательным действиям 3)Физическим качествам 4)Физическим способностям.
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Гость:
К физическим качествам
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