Двоеточие в бессоюзном предложения-....??правила пожалуйста

Гость: Гость:

Бессоюзные предложения со значением причины, пояснения дополнения характеризуются такими особенностями: 1. В предложении выделяются две части. Одна из них поясняет предшествующую часть, дополняет её или указывает на причину. 2. Первая часть обычно произносится с интонацией предупреждения, понижением голоса, как бы намекая на незавершённость высказывания- вторая часть с обычной заключительной интонацией. 3. Основной знак на письме-двоеточие. На фото примеры