Подготовьте устное выступление перед классом на тему с какими верованиями связана лилия

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Цветок лилия была известна еще древним египтянам, о чем говорят иероглифические изображения. Для многих лилия была символом свободы, надежды, чистоты, а случалось, что символизировала кратковременно­сть жизни. Умерших молодых девушек из Египта украшали красивыми лилиями. А вот д ревние греки считали прекрасную лилию цветком божественного происхождения, который вырос из молока матери богини Геры. Судя по легенде, когда Геру заставили покормить младенца Геракла своей грудью, то она вдруг почувствовала в нем своего врага, и младенец ее укусил. Молоко брызнуло в разные стороны и белым полотном растеклось по всему небу, тем самым образовав Млечный путь. И из несколь­ких капель молока, которые упали неожиданно на землю, выросли прекрасные лилии. А в древней Руси этот замечательный цветок считался символом чистоты, непорочности, нежности. Именно поэтому лилии часто дарили девушкам - невестам. И нередко он еще символизировал мир и спокойствие с государстве.