Подготовьте устное выступление перед классом на тему с какими верованиями связана лилия

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Подготовьте устное выступление перед классом на тему с какими верованиями связана лилия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветок  лилия была известна  еще древним египтянам, о чем говорят  иероглифические изображения. Для  многих  лилия  была символом свободы, надежды, чистоты, а  случалось, что символизировала кратковременно­сть жизни. Умерших молодых  девушек из Египта  украшали  красивыми лилиями. А вот д ревние греки считали прекрасную лилию цветком божественного происхождения, который  вырос  из молока матери богини Геры. Судя по легенде, когда Геру  заставили покормить младенца Геракла своей грудью, то она вдруг  почувствовала в нем своего врага,  и младенец ее укусил. Молоко брызнуло в разные стороны и белым полотном  растеклось по всему небу, тем самым образовав  Млечный путь.  И из несколь­ких  капель молока,  которые упали неожиданно на землю, выросли  прекрасные  лилии. А в древней Руси этот замечательный цветок считался символом чистоты, непорочности, нежности. Именно поэтому лилии  часто дарили  девушкам - невестам. И нередко он еще символизировал  мир и спокойствие с государстве.
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