Срочно, помогите: Log(9-x)=3
Алгебра
Срочно, помогите: Log(9-x)=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log[2, (9-x)] = log[2, 8]; ОДЗ: x < 9; Потенцируем: 9-x = 8; x=1;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какое количество вещества и какой объем оксида углерода 4 можно получить при взаи??одействии с избытком соляной кислоты 60 грамм известняка, содерж...
Английский язык
Here are some conversations. What are the children talking about? Choose the correct verb forms in brackets. There is an example (0) at the begi...