Срочно, помогите: Log(9-x)=3

Алгебра
Срочно, помогите: Log(9-x)=3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log[2, (9-x)] = log[2, 8]; ОДЗ: x < 9; Потенцируем: 9-x = 8; x=1;
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