Помогите сделать задание срочно!!!!! заранее спасибо

Русский язык
Помогите сделать задание срочно!!!!! заранее спасибо
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Гость:
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