Придумай предложения со словами:хитрить и озорничать.

Литература
Придумай предложения со словами:хитрить и озорничать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заяц, следуя примеру лисы, решил схитрить, но у него ничего не получилось, он же заяц.
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