В кубе с ребром h, определите расстояние от середины боковой грани куба до одной из вершин противоположной грани

Математика
В кубе с ребром h, определите расстояние от середины боковой грани куба до одной из вершин противоположной грани
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние от середины боковой грани куба до одной из вершин противоположной грани - это гипотенуза прямоугольного треугольника, где один катет - половина ребра противоположной грани, а второй равен √(h² +(h/2)² =(h/2)*√5. Тогда искомое расстояние L равно: L = √((h/2)² + ((h/2)*√5) ²) = √(h²/4) + (5h²/4) = (h/2)*√6.
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