В каком предложении нужно поставить одну запятую: А) Летним утром солнечно и прохладно. Б) Зимнее солнце светит но не греет. В) Шел длинный товарный поезд. Г) В комнате было уютно чисто светло.

Русский язык

В каком предложении нужно поставить одну запятую: А) Летним утром солнечно и прохладно. Б) Зимнее солнце светит но не греет. В) Шел длинный товарный поезд. Г) В комнате было уютно чисто светло.

Автор: Гость