Подчеркни главные члены предложения .коля хорошо учится в школе. свободное время ??юбит заниматься спортом,смотреть телевизор и помогать маме

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Подчеркни главные члены предложения .коля хорошо учится в школе. свободное время ??юбит заниматься спортом,смотреть телевизор и помогать маме

Автор: Гость