Подчеркни главные члены предложения .коля хорошо учится в школе. свободное время ??юбит заниматься спортом,смотреть телевизор и помогать маме
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Подчеркни главные члены предложения .коля хорошо учится в школе. свободное время ??юбит заниматься спортом,смотреть телевизор и помогать маме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больгими буквами главные слова!......... КОЛЯ хорошо УЧИТЬСЯ в школе. Свободное время ЛЮБИТ ЗАНИМАТЬСЯ спортом, СМОТРЕТЬ телевизор и ПОМОГАТЬ маме.
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