У гречихи размер зерна определяется взаимодействием двух аллелей одного гена, цв??т-взаимодействием двух других аллелей. При скрещивании растений со светлыми зернами в F1 появилось расщепление: 1 часть с темными зернами, 2части...
Биология
У гречихи размер зерна определяется взаимодействием двух аллелей одного гена, цв??т-взаимодействием двух других аллелей. При скрещивании растений со светлыми зернами в F1 появилось расщепление: 1 часть с темными зернами, 2части со светлыми, 1 часть с белыми. Известно,что половина растений имела крупные зерна, а половина-мелкие. Рассчитайте долю растений(в%) со светлыми мелкими семенами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неполное доминирование, расщепление 1:2:1. 25%
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