Помогите желательно все !!! С меня лайк
История
Помогите желательно все !!! С меня лайк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) в 6) б 7) б 8) г 9) в 10) г 11) А-1, Б-5, В-2, Г-4 (точно не уверена в правильности) 12) б
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Найдите все возможные расстояния между центрами О и А двух касающихся друг друга ??кружностей, если радиусы этих окружностей равны 8 и 3 Ответ: ...
Литература
Литература
Составить уникальный (не взятый с сайтов) анализ стихотворения Есенина "Я покинул родимый дом..." 99 баллов!