Двигатель за 7.5 ч расходует 111 л горючего. Сколько литров горючего израсходует дви??атель за 1.8 ч?

Математика

Двигатель за 7.5 ч расходует 111 л горючего. Сколько литров горючего израсходует дви??атель за 1.8 ч?

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