Двигатель за 7.5 ч расходует 111 л горючего. Сколько литров горючего израсходует дви??атель за 1.8 ч?
Математика
Двигатель за 7.5 ч расходует 111 л горючего. Сколько литров горючего израсходует дви??атель за 1.8 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем с помощью пропорции: 111* 1,8 / 7, 5 = 26,6 Ответ: 26, 6 литров горючего двигатель израсходует за 1,8 часов
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