Почему этнос называют социально биологической общностью ?
Обществознание
Почему этнос называют социально биологической общностью ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Социально биологические общность это тоже самое что и этнос
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