Напишите уравнения реакций, лежащих в основе схемы: Li - Li2O - LiOH - Li2CO3 - LiCl l LiOH - LiNO3 Где возможно, напишите полные и сокращенные ионные уравнения реакций.

Химия

Напишите уравнения реакций, лежащих в основе схемы: Li - Li2O - LiOH - Li2CO3 - LiCl l LiOH - LiNO3 Где возможно, напишите полные и сокращенные ионные уравнения реакций.

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