Напишите уравнения реакций, лежащих в основе схемы: Li - Li2O - LiOH - Li2CO3 - LiCl l LiOH - LiNO3 Где возможно, напишите полные и сокращенные ионные уравнения реакций.
Химия
Напишите уравнения реакций, лежащих в основе схемы: Li - Li2O - LiOH - Li2CO3 - LiCl l LiOH - LiNO3 Где возможно, напишите полные и сокращенные ионные уравнения реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) O 2(воздух) + 4Li = 2Li2O Li2O + H2O = 2LiOH 2LiOH(конц.) + CO2 = Li2CO3↓ + H2O Ионная: 2 Li(+) + 2OH(−) + CO2 = Li2CO3↓ + H2O Li2CO3 + 2HCl(разб.) = 2LiCl + CO2↑ + H2O Ионная полная:2Li(+) + CO3(2−) + 2H(+) + 2Cl(−) = 2Li(+) + 2Cl(−) + CO2↑ + H2O Ионная краткая: CO3(2−) + 2H(+) = CO2↑ + H2O 2)2Li + 2H2O = 2LiOH + H2↑ Цепочка реакции как из LiOH получить LiNO3. LiOH → LiF → LiNO3 NaF + LiOH(насыщ) = NaOH + LiF↓ LiF + HNO3(конц.) = LiNO3 + HF↑ В скобочках указана степень
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Запишите уравнение реакции получения хлорида кальция, относящейся к типу: а) соед??нения; б) обмена.
Математика