Задача довжина саду 60м,ширина-на 24м менше.3/4 площи саду займають вишни.яку площу займають вишни?
Математика
Задача довжина саду 60м,ширина-на 24м менше.3/4 площи саду займають вишни.яку площу займають вишни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60-24=36(м)-ширина. 2) 60*36=2160(м кв.)-площа. 3) 2160 * 3/4=1620(м кв.) - займають вишні.
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