Пожалуйста помогите с номером 10
Математика
Пожалуйста помогите с номером 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 минут + 47 минут = 75 минут или 1 час 15 минут. 5 часов 56 минут : 4 = 356 минут : 4 = 89. 3 метра 5 дм 8 сантиметров : 2 = 358 см : 2 = 179. 5см³ 56см³ • 4 = 61см³ • 4 = 244. 5ц - 78кг = 500кг - 78 кг = 22кг. 5м 56см : 4см = 556см : 4см = 139 см.
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