СРООООЧНО!!!!!!!! Составьте меню по технологии за 3 дня!! Помогитеее пожалуйстааа!!!!!!!!!!

Технология
СРООООЧНО!!!!!!!! Составьте меню по технологии за 3 дня!! Помогитеее пожалуйстааа!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 . Суп ,,Перловый " с оливками. 2. Рагу 3. Печенье творожное с повидлом 4.(напиток) Кофе с мороженым
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