Какая масса оксида меди необходима, чтобы при восстановлении водородом получить ??з нее 128г меди

Химия
Какая масса оксида меди необходима, чтобы при восстановлении водородом получить ??з нее 128г меди
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СuO+H2=Cu+H2O вычислим количество вещества меди n(Cu)=128/64=2моль, согласно уравнения меди вступило в реакцию тоже 2 моль ,тогда её масса m(CuO)=2x(64+16)=160г
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