Какая масса оксида меди необходима, чтобы при восстановлении водородом получить ??з нее 128г меди
Химия
Какая масса оксида меди необходима, чтобы при восстановлении водородом получить ??з нее 128г меди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СuO+H2=Cu+H2O вычислим количество вещества меди n(Cu)=128/64=2моль, согласно уравнения меди вступило в реакцию тоже 2 моль ,тогда её масса m(CuO)=2x(64+16)=160г
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